Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκροί και οι γονείς στο κτήριο που κατέρρευσε – Σώθηκε μόνο η 18χρονη κόρη τους

Τραγική κατάληξη είχε η κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στην Τουρκία καθώς τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας τους δύο γονείς που αναζητούσαν.

Όπως ανακοινώθηκε οι σοροί του 44χρονου Λεβέντ Μπιλίρ και της 37χρονης συζύγου του, Εμινέ, εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη.

Kocaeli Gebze'de çöken binanın enkazında kalan anne Emine Bilir, baba Levent Bilir, kardeşler Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir hayatını kaybetti.



5 kişilik aileden sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir hayatta kaldı. pic.twitter.com/2FiVLb0ntS October 30, 2025

Υπενθυμίζεται ότι πρώτα είχαν εντοπιστεί νεκρά τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, ο 12χρονος Εμίρ και η 14χρονη Χαϊρουνίσα ενώ αντίθετα σώα εντοπίστηκε η μεγαλύτερη αδελφή τους η 18χρονη Ντιλάρα.

Συνολικά στην επιχείρηση που κράτησε 19 ώρες συμμετείχαν 913 διασώστες με 161 οχήματα και 6 σκυλιά ενώ χρησιμοποιήθηκαν και 10 ειδικά μηχανήματα.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μετά την κατάρρευση του κτηρίου ότι εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους άλλα 12 κτήρια στα οποία έμεναν 45 οικογένειες.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης της 7ώροφης πολυκατοικίας στο Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτζαέλι.