MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση κτηρίου: Νεκρό ένα 12χρονο παιδί, παγιδευμένα στα ερείπια 4 μέλη της οικογένειας

|
THESTIVAL TEAM

Ένα 12χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια της 6ώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε νωρίς το πρωί στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Στο σημείο που κατέρρευσε το κτίριο κοντά στην Κωνσταντινούπολη έχουν σπεύσει πάνω από 100 διασώστες και εκτιμάται ότι έχει παγιδευτεί στα χαλάσματα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς δήλωσε: «Δυστυχώς, εντοπίστηκε μία σορός. Πρόκειται για τη σορό ενός αγοριού. Πιστεύουμε ότι είναι ο Μουχαμμέτ Εμίρ Μπιλίρ».

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.

Κωνσταντινούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 23 ώρες πριν

Γαύδος: Για πρώτη φορά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου δεν είχε μαθητές – Στρατός και κάτοικοι ύψωσαν τη σημαία ψηλά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εντατικοί έλεγχοι στο Γκάζι: Τρεις συλλήψεις για αλκοόλ σε ανηλίκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο – Στο τραπέζι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Βιταμίνη Β12 παρενέργειες: Τι μπορεί να πάθετε όταν παίρνετε πολλά συμπληρώματα

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Κρητικός επιστήμονας ρίχνει φως σε “μυστική” ουσία του ελαιόλαδου που προστατεύει την καρδιά και τον εγκέφαλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άρης: Με πληθώρα απουσιών η αποστολή για Αιγάλεω – Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ