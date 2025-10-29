Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση κτηρίου: Νεκρό ένα 12χρονο παιδί, παγιδευμένα στα ερείπια 4 μέλη της οικογένειας
Ένα 12χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια της 6ώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε νωρίς το πρωί στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.
Στο σημείο που κατέρρευσε το κτίριο κοντά στην Κωνσταντινούπολη έχουν σπεύσει πάνω από 100 διασώστες και εκτιμάται ότι έχει παγιδευτεί στα χαλάσματα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς δήλωσε: «Δυστυχώς, εντοπίστηκε μία σορός. Πρόκειται για τη σορό ενός αγοριού. Πιστεύουμε ότι είναι ο Μουχαμμέτ Εμίρ Μπιλίρ».
Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.
