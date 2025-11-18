Τουρκία: Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκε σε ξενοδοχείο

Τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έχασε ο Σερβέτ Μποτζέκ, που δηλητηριάστηκε στην Τουρκία, κατά την παραμονή του σε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τη σύζυγό του Τσιγκντέμ και τα δύο παιδιά τους Καντίρ και Μασάλ.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε ΜΕΘ τις τελευταίες ημέρες, αλλά ακολούθησε τη γυναίκα του, τον γιο τους και την κόρη τους που είχαν πεθάνει.

Τι κατέθεσε ο ταξιτζής που τους πήγε στο νοσοκομείο -Βίντεο από τη στιγμή της μεταφοράς

Σύμφωνα με το CNN, ο Σερκάν Ταναβερντί, ταξιτζής που μετέφερε την τετραμελή οικογένεια από τη Γερμανία όπου είχε πάει διακοπές στην Τουρκία, κατέθεσε τα εξής:

«Στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:20, η οικογένεια πήδηξε μπροστά από το όχημά μου, μπροστά από το πάρκο του Λιμανιού Καντίργα. Με σταμάτησαν και με έβαλαν στο αυτοκίνητό μου. Μου ζήτησαν να τον πάω στο κοντινότερο νοσοκομείο. Ξεκίνησα για το νοσοκομείο, είδα την οικογένεια ανήσυχη. Προσπάθησα να μιλήσω με τον μπαμπά. Όταν ρώτησα τι τους συμβαίνει, απάντησαν ότι μάλλον έφαγαν και ήπιαν κάτι που τους πείραξε. “Παρακαλώ, πηγαίνετέ μας στο πλησιέστερο νοσοκομείο”, είπε. Καθώς πήγαιναν στο νοσοκομείο, το κορίτσι έκανε εμετό συνεχώς. Της έδωσα μια σακούλα.

Η μητέρα ήταν λιπόθυμη. Είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στο πίσω δεξί παράθυρο. Περίμενε να τελειώσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν. Όταν μίλησα με τον πατέρα, μου είπε: “Όποτε έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη μου συμβαίνουν ατυχήματα. Και πέρυσι που ήρθα είχα ατύχημα με μοτοσικλέτα. Έσπασα το χέρι μου και το πόδι μου. Είπα ότι αυτή τη φορά έζησα ένα τόσο άτυχο γεγονός”. Είμαι ένας κανονικός ταξιτζής, έκανα τη δουλειά μου. Πήρα τους πελάτες και τους πήγα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αυτό το θέμα μας στεναχώρησε όλους, είναι δυσάρεστη είδηση. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και στην οικογένειά του», ανέφερε ο ταξιτζής.

Στο επίκεντρο το ξενοδοχείο όπου έμενε η οικογένεια -Συνελήφθησαν 11 άτομα, έχουν προφυλακιστεί οι τέσσερις

Οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ξενοδοχείο όπου έμενε η οικογένεια και έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, με τέσσερα άτομα να έχουν προφυλακιστεί.

Η έρευνα για την υπόθεση επεκτάθηκε σημαντικά, καθώς, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης, που θεωρήθηκε αρχικά πιθανό, δεν είναι πλέον το μοναδικό που εξετάζεται. Το χρονικό των γεγονότων φώτισε μια κρίσιμη λεπτομέρεια.

Στις 11 Νοεμβρίου στις 17:00, μία ώρα αφότου η οικογένεια είχε φύγει από το ξενοδοχείο για φαγητό στο Ορτάκιοϊ, συνεργείο απολύμανσης πραγματοποίησε ψεκασμό με χημικά στο κτίριο. Περίπου τρεις ώρες αργότερα η οικογένεια επέστρεψε στο δωμάτιο.

Οι Αρχές αξιολόγησαν την πιθανότητα έκθεσης σε «φωσφίνη αλουμινίου», ουσία η οποία χρησιμοποιείται σε εντομοκτόνα και θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο, ακόμη και όταν εισπνέεται σε μικρή ποσότητα.

Από τους δεκαπέντε ενοίκους που διέμεναν συνολικά στο ξενοδοχείο, τρεις εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Οι υπόλοιποι δεν παρουσίασαν προβλήματα υγείας.

Την έρευνα παρακολουθεί στενά το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, το οποίο αναμένεται να καθορίσει με ακρίβεια την αιτία θανάτου των τεσσάρων μελών της οικογένειας: αν οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση ή σε έκθεση στην τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε στην απολύμανση. Σήμερα αναμένεται να προσαχθούν στα δικαστήρια και τα υπόλοιπα επτά άτομα, που κρατούνται.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είχε τρεις καταδίκες στην πλάτη του

Πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, που βρίσκεται μεταξύ των επτά συλληφθέντων που δεν έχουν προφυλακιστεί, είχε στο παρελθόν τρεις καταδίκες.

Ειδικότερα, η μία ήταν για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια, η δεύτερη για απάτη και η τρίτη για εγκατάλειψης ζώου σε κίνδυνο.

Ο άνθρωπος που έκανε την απολύμανση ισχυρίζεται ότι πήρε όλα τα μέτρα για να μη μεταφερθεί το εντομοκτόνο

Όσον αφορά την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για την απολύμανση, ο εργαζόμενός της που την πραγματοποίησε και συνελήφθη ισχυρίζεται ότι «έκλεισε κάθε σημείο απ’ όπου θα μπορούσε να διαρρεύσει ο αέρας».

Επιπλέον, ανέφερε πως χρησιμοποίησε την προβλεπόμενη ποσότητα εντομοκτόνου, δύο καπάκια του σκευάσματος, και στη συνέχεια αποχώρησε από το ξενοδοχείο.

