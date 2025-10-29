MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί – Φόβοι για πολλούς παγιδευμένους – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου όπου κατοικούν και πολυμελείς οικογένειες σημειώθηκε στην παραθαλάσσια πόλη Gedje στην Τουρκία η οποία απέχει 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Στις αρχές της γείτονος χώρας έχει σημάνει συναγερμός ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, καθώς υπάρχουν φόβοι πως αρκετά άτομα έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ δήλωσε για το περιστατικό: «Υπάρχουν αναφορές για δύο οικογένειες επτά ατόμων που ζούσαν στο κτίριο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την υγεία τους. Δεν είναι σαφές εάν βρίσκονταν όλοι μέσα, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πότε χτίστηκε το κτίριο».

Τουρκία

