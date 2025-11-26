MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ προειδοποιεί τον Λίβανο: “Δεν θα έχετε ηρεμία και σταθερότητα όσο η ασφάλειά μας απειλείται”

THESTIVAL TEAM

Μπορεί η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χεζμπολάχ να συμπλήρωσε έναν χρόνο εφαρμογής, ωστόσο δεν έχουν σταματήσει τα φονικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, με την σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση να αρνείται τον αφοπλισμό της.

Για τον λόγο αυτό, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα (26/11) ότι δεν θα υπάρξει «ηρεμία» στον Λίβανο, όσο απειλείται η ασφάλεια της χώρας του.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή κατά των Ισραηλινών κατοίκων του βορρά και η μέγιστη πίεση θα συνεχίσει να ασκείται και θα ενταθεί», δήλωσε ο Ίσραελ Κατς ενώπιον της Κνεσσέτ, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό ούτε τάξη και σταθερότητα στον Λίβανο όσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατς.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη Κυριακή (23/11), ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι σκότωσε τον στρατιωτικό ηγέτη της Χεζμπολάχ με καταστροφικό πλήγμα στην Βηρυτό από την οποία έχασαν την ζωή τους άλλοι 4 άνθρωποι και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Νέες επιχειρήσεις των IDF στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (26/11) πως άρχισαν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη), οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της βόρειας Δυτικής Όχθης, που χρησιμοποιείται γενικά από τις ισραηλινές αρχές.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσαν. Σημειώνεται πως η Δυτική Όχθη τελεί υπό κατοχή του Ισραήλ από τον πόλεμο των έξι ημερών του 1967.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που άρχισε τον Ιανουάριο του 2025 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους.

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Έκτοτε πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ισραήλ Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

