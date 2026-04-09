Το Άγιο Φως θα “φτάσει” στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN θα ταξιδέψει φέτος το Άγιο Φως φέτος από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο.

Η πτήση θα γίνει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, με σκοπό το Άγιο Φως να μεταφέρει σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.

