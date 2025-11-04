MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη πατέρας που απείλησε προπονητή με μαχαίρι επειδή δεν έβαζε τον γιο του να παίζει στους αγώνες

THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί η είδηση που έρχεται από την Ισπανία όπου ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς μετά από έντονη διαμάχη με τον προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας του γιου του, ισχυριζόμενος ότι ο γιος του δεν έπαιζε, φτάνοντας στο σημείο να τον απειλεί με μαχαίρι!

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα την περασμένη Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, κοντά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην περιοχή Hortaleza της Μαδρίτης, συγκεκριμένα κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου San José.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε όταν αστυνομικοί της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πολιτών (GAC) εντόπισαν έναν άνδρα που μετέφερε στο αυτοκίνητό του ένα μαχαίρι μήκους άνω των 63 εκατοστών, με λάμα άνω των 45 εκατοστών.

Οι μάρτυρες που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της διαμάχης δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι ο συλληφθείς έφτασε στο σημείο να κρατήσει το μαχαίρι με βίαιη στάση. Για τα γεγονότα αυτά, ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για παράνομη κατοχή απαγορευμένου όπλου και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Η Αστυνομία συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Μαδρίτης για να προσπαθήσει να τερματίσει τη βία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Πηγή: ertnews.gr

Ισπανία

