Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε την Κούβα
THESTIVAL TEAM
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Κούβα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Η αρχική εκτίμηση του EMSC ανέφερε σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών, ενώ μετά αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στους 5,5 βαθμούς.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC.
New #Earthquake. 🌎— Chile Alerta 🇨🇱⚠🌎 (@ChileAlertaApp) February 8, 2026
5.9 (M) – 83 km al sureste de Guantánamo – Cuba.
2026/02/08 12:00:08 UTC.
🔁 Comparte, comenta y síguenos 👍#Guantánamo #Cuba #earthquake #sismo #temblor #terremoto