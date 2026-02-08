MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε την Κούβα

|
THESTIVAL TEAM

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Κούβα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η αρχική εκτίμηση του EMSC ανέφερε σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών, ενώ μετά αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στους 5,5 βαθμούς.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC.

Κούβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

