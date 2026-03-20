Σαουδική Αραβία: Η στιγμή που οι Patriot αναχαιτίζουν τους ιρανικούς πυραύλους – Δείτε βίντεο

Τουρκικό συνεργείο που κάλυπτε το ρεπορτάζ στη Σαουδική Αραβία, κατέγραψε την αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων από τους Partiot.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε φαίνεται ο διάλογος του δημοσιογράφου του τουρκικού δικτύου A-Haber με τον παρουσιαστή της εκπομπής. Στα επόμενα δευτερόλεπτα καταγράφεται καρέ – καρέ τόσο η εισβολή των ιρανικών πυραύλων στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας όσο και η επιτυχημένη αναχαίτιση τους από τους Patriot.

«Ναι, δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά μόλις εκτοξεύθηκαν οι Patriot. Αν ακούτε… ναι, είναι οι Patriot. Ακριβώς 5 Patriot εκτοξεύθηκαν και σημειώθηκε έκρηξη», ακούγεται να λέει ο Ορχάν Σαλί και στη συνέχεια ακούγονται οι εκρήξεις.

Το συγκεκριμένο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή την αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot.

Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του ξεκαθάρισε πως οι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας αλλά αναχαιτίστηκαν από τους ελληνικούς Patriot, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Αθήνας – Ρίαντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων δεν αποτελεί εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο καθώς οποιαδήποτε δύναμη έχει νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δημοσίευσε την πρώτη τρυφερή φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Το συγκινητικό βίντεο του Ηρακλή με την θρυλική Χάιδω: “Η αγάπη δεν ξεθωριάζει”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Super 3 στη Χαριλάου, στη σκιά της δολοφονίας του Κλεομένη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Εσπερίδα για τον Μητρικό Θηλασμό και την υποστήριξη των γονέων αύριο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Εκατομμυριούχος: Συγκίνηση και δάκρυα στον “αέρα” – “Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα”

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές έως και 108 χιλιόμετρα την ώρα – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής