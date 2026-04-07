Πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Ένας νεκρός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (07/04) στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στο κτήριο όπου στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται το CNN Turk.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.