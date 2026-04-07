Πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Ένας νεκρός

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (07/04) στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στο κτήριο όπου στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται το CNN Turk.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κωνσταντινούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίζεται ο φωτισμός στη Νέα Παραλία με νέους φωτισμούς LED

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Στιγμές αγωνίας στην Εθνική Οδό: Τυλίχθηκε στις φλόγες ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Fuel Pass: Νέα προβλήματα στην πλατφόρμα αναφέρουν οι χρήστες – Τι τους εμφανίζει όταν προσπαθούν να κάνουν αίτηση

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέπεμψε τον προσωπάρχη του μετά τον σάλο για ρατσιστικές δηλώσεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 44 δευτερόλεπτα πριν

Θεσσαλονίκη: Πατέρας επιτέθηκε στη σύζυγό του επειδή εκείνη ξύπνησε το παιδί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Δευτέρα 20 Απριλίου συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου