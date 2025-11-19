ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει στη ζωή τους ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία 

Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες ή περίπου 840 εκατομμύρια παγκοσμίως έχουν υποστεί κάποια στιγμή στη ζωή τους ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζοντας λυπηρή την πενιχρή πρόοδο που έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια.

«Η βία κατά γυναικών παραμένει μια από τις πιο επίμονες κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, με πολύ μικρή πρόοδο να έχει σημειωθεί σε δύο δεκαετίες», ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

«Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες – περίπου 840 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως – κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους ή από τρίτο πρόσωπο», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού, μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, «316 εκατομμύρια γυναίκες – ή το 11% των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω- έχουν βιώσει βία από τον σύντροφό τους».

Και η πρόοδος στη μείωση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας είναι «οδυνηρά αργή», με ετήσια μείωση μόνο 0,2% τα τελευταία 20 χρόνια, υπογραμμίζεται στην έκθεση.

«Ωστόσο, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι η αυξημένη ευαισθητοποίηση πιθανότατα θα οδηγήσει σε περισσότερες αναφορές περιστατικών βίας. Είναι επομένως πιθανό αυτά τα στοιχεία για τη βία να μην μεταβληθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, έως ότου όλο και περισσότερες γυναίκες να τα αναγνωρίσουν, να κατονομάσουν και να τα αναφέρουν», τόνισε σε μμε η ΛινΜαρί Σαντίνχα, αρμόδια του ΠΟΥ στον τομέα της καταγραφής περιστατικών βίας κατά γυναικών

Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει -εκτός από την ενδοοικογενειακή βία κάθε είδους- εκτιμήσεις για τη σεξουαλική βία που διαπράττεται από κάποιον άλλο εκτός από τον σύντροφο της γυναίκας, αποκαλύπτοντας ότι 263 εκατομμύρια γυναίκες έχουν βιώσει σεξουαλική βία από τρίτο πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών. Ειδικοί πιστεύουν ότι αυτός ο αριθμός εξακολουθεί να «υποεκτιμημένος» καθώς τα περιστατικά βίας δεν δηλώνονται σε μεγάλο βαθμό λόγω του «στίγματος και του φόβου».

«Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι δίκαιη, ασφαλής ή υγιής όταν το ήμισυ του πληθυσμού της ζει μέσα στο φόβο. Το να τεθεί τέλος στη βία αυτή δεν είναι απλώς θέμα πολιτικής. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ανησυχητική» εικόνα

Αυτή η νέα έκθεση, που δημοσιεύτηκε ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών στις 25 Νοεμβρίου, καλύπτει δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 2000 και 2023 σε 168 χώρες και αποκαλύπτει, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, «την ανησυχητική εικόνα μιας κρίσης που παραβλέπεται βαθιά και μιας κραυγαλέα υποχρηματοδοτούμενης αντιμετώπισης».

Η έκθεση προειδοποιεί για την κατάρρευση της χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες, «τη στιγμή ακριβώς που οι ανθρωπιστικές κρίσεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι αυξανόμενες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες επιδεινώνουν τους κινδύνους για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια». Για παράδειγμα, το 2022, μόνο το 0,2% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας διατέθηκε σε προγράμματα που επικεντρώνονται στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, και αυτή η χρηματοδότηση προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω έως το 2025, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η έκθεση τονίζει επίσης ότι η βία κατά των γυναικών ξεκινά νωρίς και ότι οι κίνδυνοι συνεχίζουν να υφίστανται σε όλη τη ζωή τους.

Για παράδειγμα, μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 12,5 εκατομμύρια έφηβες ηλικίας 15 έως 19 ετών, ή το 16%, βίωσαν σωματική ή/και σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους.

Και ενώ η βία υπάρχει παντού, οι γυναίκες που ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις ζώνες συγκρούσεων και στις περιοχές που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή επηρεάζονται δυσανάλογα.

«Για παράδειγμα, η συχνότητα των περιστατικών βίας στην περιοχή της Ωκεανίας, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, εκτιμάται ότι είναι πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο», σημείωσε η Αβνι Αμίν, επικεφαλής του τμήματος Δικαιωμάτων και Ισότητας στον ΠΟΥ, μιλώντας στον Τύπο.

Η Ωκεανία (εκτός Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας) κατέγραψε ποσοστό 38% της συχνότητας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά το περασμένο έτος, ποσοστό υπερτριπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου του 11% και σημαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα στη Νότια Ασία (19%) ή την υποσαχάρια Αφρική (17%).

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (7%) και η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική (5%) έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα συχνότητας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ