Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές έναντι του υποψηφίου της άκρας δεξιάς

Δύο δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων φέρουν τον σοσιαλιστή υποψήφιο Ζοζέ Σεγκούρο να κερδίζει 67% έως 73% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία, ενώ ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 27% έως 33%.

Με καταμετρημένο το 67% των ψήφων, ο Σεγκούρο κερδίζει 63% και ο Βεντούρα 37%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ