ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: “Πρέπει να αποκτήσουμε πυρηνικό οπλοστάσιο” λέει ο πρόεδρος της χώρας

|
THESTIVAL TEAM

Η Πολωνία θα πρέπει να αποκτήσει το δικό της πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, με δεδομένη την απειλή που θέτει η Ρωσία, δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Polsatnews, ο Ναβρότσκι δήλωσε ότι «η πορεία προς μια ικανότητα της Πολωνίας για πυρηνικά- με όλο τον σεβασμό των διεθνών κανονισμών- είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο ακροδεξιός πρόεδρος είναι -εκ της θέσης του- αρχιστράτηγος του πολωνικού στρατού.

Η Πολωνία συνορεύει με την Ουκρανία καθώς και με τη Λευκορωσία. Δεδομένου ότι η Πολωνία βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα μιας ένοπλης σύγκρουσης στην Ουγγαρία, η ασφάλεια της χώρας θα πρέπει να ενισχυθεί με ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, υποστήριξε ο Ναβρότσκι που πάντως δεν ανέφερε πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Σε ερώτημα αν φοβάται μια ρωσική αντίδραση σε μια τέτοια κίνηση, ο Πολωνός πρόεδρος είπε: «Η Ρωσία μπορεί να αντιδράσει με επιθετικότητα σε ο,τιδήποτε».

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ, φάνηκε να κρατά αποστάσεις από την πρόταση του προέδρου. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PAP, ο Κοσινιάκ δήλωσε ότι το ζήτημα των πυρηνικών όπλων είναι «το πιο ευαίσθητο από όλα τα ευαίσθητα ζητήματα».

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργίας των δικών της ερευνητικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Πολωνίας, αλλά πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο να αναληφθεί δράση παρά να μιλήσει για σχέδια και προθέσεις.

Η Πολωνία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι ένας από τους στενότερους στρατιωτικούς και πολιτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ναβρότσκι προχώρησε ένα βήμα παραπέρα από τον προκάτοχό του Αντρέι Ντούντα, ο οποίος είχε δηλώσει το 2024 ότι η χώρα του ήταν έτοιμη να εγκαταστήσει αμερικανικά πυρηνικά όπλα στο έδαφός της στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε τότε ότι δεν είχε προγραμματιστεί επέκταση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πυρηνικά όπλα σε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων για πολλές δεκαετίες. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες, αλλά πιστεύεται ότι τα όπλα αυτά βρίσκονται στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Τουρκία.

Πολωνία

Διαβάστε μας στο Google News

