Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ

THESTIVAL TEAM

Αποκαταστάθηκαν οι δραστηριότητητες στα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν στη νοτιοανατολική Πολωνία, η λειτουργία των οποίων είχε ανασταλεί νωρίτερα σήμερα, αφότου οι αρχές δήλωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, που περιελάμβαναν πτήσεις από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της χώρας, οι οποίες έγιναν ύστερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε ανάρτηση στο Χ, ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και τη γερμανική Πολεμική Αεροπορία «των οποίων τα αεροσκάφη βοήθησαν να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολωνικών αιθέρων σήμερα».

«Οι επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στον εναέριο χώρο μας, σε σχέση με πλήγματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκαν», δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση.

Τα δύο αεροδρόμια είχαν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ως προληπτικό μέτρο λόγω των ρωσικών πληγμάτων σε κοντινά ουκρανικά εδάφη, δήλωσαν σήμερα οι πολωνικές αρχές.

«Σε σχέση με την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα ελεύθερης επιχείρησης της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αεροδρόμια στο Ρζεσόφ και το Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις πτητικές τους δραστηριότητες», είχε δηλώσει νωρίτερα η πολωνική υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στο Χ.

Και οι δύο πόλεις είναι κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία, με το Ρζεσόφ να αποτελεί τον βασικό κόμβο του ΝΑΤΟ για προμήθειες όπλων στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, που περιελάμβανε πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στη δυτική Ουκρανία.

Η επιχείρηση του πολωνικού στρατού ήταν προληπτικού χαρακτήρα και είχε στόχο να διασφαλίσει και να προστατεύσει τον εναέριο χώρο, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα απειλούμενα σημεία, δήλωσε νωρίτερα ο πολωνικός στρατός.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πολωνία

