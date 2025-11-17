MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: “Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς” η έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Τουσκ

|
THESTIVAL TEAM

Έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή σε μια διαδρομή προς την Ουκρανία ήταν μια «άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και δεσμεύθηκε για τη σύλληψη όσων φέρουν την ευθύνη για ένα συμβάν το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία όπως είπε.

Η έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν ακολουθεί σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Πολωνία έχει επιρρίψει στο παρελθόν την ευθύνη στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για τη βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατ΄επανάληψη ότι φέρει ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς.

«Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι μια άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς που είχε στόχο την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», έγραψε ο Τουσκ στο X.

«Έρευνα είναι σε εξέλιξη. Όπως ακριβώς και σε προηγούμενες υποθέσεις αυτού του είδους, θα πιάσουμε τους δράστες, όποιοι κι αν είναι οι υποστηρικτές τους».

Η Βαρσοβία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Πολωνία και η Ρουμανία είχαν συλλάβει οκτώ άτομα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζαν δολιοφθορά για λογαριασμό της Ρωσίας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ένας μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή, όμως οι αρχές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι αυτές ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

«Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται επίσης για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία», είπε ο Τουσκ σε μήνυμα μέσω βίντεο. «Ευτυχώς, δεν συνέβη καμία τραγωδία, αλλά οι νομικές συνέπειες είναι πολύ σοβαρές».

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς είπε πως ο στρατός εξετάζει σιδηροδρομική γραμμή 120 χιλιομέτρων που οδηγεί στα σύνορα με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Κύπρος: Αναφορές για παραβίαση του εναέριου χώρου από τουρκικά F-16

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα Β’ και “πάτησε” ξανά κορυφή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Πανικός από πυροβολισμό μέσα στο νοσοκομείο Χανίων – Εκπυρσοκρότησε όπλο φρουρού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Σ. Αρναούτογλου: Η Ευρώπη να δράσει και στα ελληνικά ύδατα κατά της παράνομης τουρκικής αλιείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 57 λεπτά πριν

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο μετά το τροχαίο με τον έναν νεκρό – Κατεστραμμένα τα αυτοκίνητα από τη σφοδρή σύγκρουση