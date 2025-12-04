Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα

Πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του στρατού του Ισραήλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Από τη δική του πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε τρομοκράτη της Χαμάς» σε «ανταπόδοση» για εχθροπραξίες που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε μέλη του.

Ασθενοφόρα διακόμισαν πέντε πτώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών δυο παιδιών 8 και 10 ετών, καθώς και «τραυματίες», έπειτα από «ισραηλινό βομβαρδισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του νοσοκομείο εκστρατείας του Κουβέιτ στον τομέα Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις.

Τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν 30, 36 και 46 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οργανισμό πρώτων βοηθειών υπαγόμενο στην κυβέρνηση της Χαμάς, το Ισραήλ «στοχοποίησε σκηνές εκτοπισμένων με πυραύλους» στον παλαιστινιακό θύλακο — παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ισχύ τους τελευταίους σχεδόν δυο μήνες.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των πέντε νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο νωρίτερα περί επιχείρησης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία τέσσερα μέλη του τραυματίστηκαν. Αύξησε κατόπιν τον απολογισμό των τραυματιών σε πέντε.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στοιχείων της μονάδας αναγνώρισης Γκολάνι στην ανατολική Ράφα, στρατιώτες αντιμετώπισαν τρομοκράτες που βγήκαν από υπόγεια σήραγγα», σύμφωνα με ανακοινωθέν του.

Στις ανταλλαγές πυρών που ακολούθησαν πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, πρόσθεσε.

Πηγή του AFP στο υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσε ότι οχήματα «της ισραηλινής κατοχής διεξήγαγαν εντατικούς βομβαρδισμούς πυροβολικού στην ανατολική Ράφα».

Αναφέρθηκε επίσης σε πλήγματα από αεροσκάφη που «πέταξαν πάνω από τον τομέα (…) σε χαμηλό ύψος».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς πως συνεχίζει να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός και να διαπράττει «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

«Η πολιτική μας είναι σαφής: το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί καμιά επίθεση εναντίον στρατιωτών (…) και θα ανταποδίδει» τέτοιες ενέργειες, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή πως σκότωσε πάνω από 40 παλαιστίνιους μαχητές την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που είχαν στο στόχαστρο υπόγειες σήραγγες κοντά στη Ράφα.

Η Χαμάς ανέφερε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας πως μαχητές της ήταν αποκλεισμένοι μέσα σε σήραγγες σε τομέα ελεγχόμενο από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας κι ότι επιδίωκε να εξασφαλίσει πως θα τους επιτρεπόταν να φύγουν, κάτι που απέρριψε το Ισραήλ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή υπό πίεση των ΗΠΑ τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ