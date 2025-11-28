Πάπας Λέων: Έγινε δεκτός με ύμνους και χειροκροτήματα στην Κωνσταντινούπολη

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ έγινε δεκτός με ύμνους και χειροκροτήματα από τη μικρή καθολική κοινότητα της Τουρκίας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη πριν συμμετάσχει σε προσευχή από κοινού με τους ορθόδοξους 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Τουρκία.

«Η επίσκεψη αυτή είναι ευλογία για μας», δήλωσε ο 35χρονος Αλί Γκιουνουρού που ανήκει στην κοινότητα των χριστιανών που αποτελούν το 0,1% του πληθυσμού της μουσουλμανικής Τουρκίας.

«Ο κόσμος έχει ανάγκη από ειρήνη. Εχουμε σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην περιοχή μας, στη χώρα μας: οι ξένοι, οι πρόσφυγες (…) Πιστεύω ότι ο πάπας θα έχει την δύναμη να τους βοηθήσει και πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχή μου».

Εμφανώς συγκινημένος από την υποδοχή, ο πάπας ενθάρρυνε τους ιερείς, τους μοναχούς και τους πιστούς διαβεβαιώνοντας ότι «η λογική της ταπεινότητας είναι η πραγματική δύναμη της Εκκλησίας» σε μία χώρα όπου οι χριστιανοί συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά του αισθήματος του αποκλεισμού.

«Η πολύ σημαντική παρουσία μεταναστών και προσφύγων στην χώρα αυτή θέτει στην Εκκλησία την πρόκληση της υποδοχής και φροντίδας εκείνων που είναι οι πλέον ευάλωτοι», είπε ο πάπας.

«Ας πορευθούμε μαζί»

Το απόγευμα ο πάπας αναμένεται στο Ιζνικ, την αρχαία Νίκαια της Βιθυνίας νότια της Κωνσταντινούπολης, για να γιορτάσει μαζί με την ηγεσία της ορθοδοξίας τα 1.700 χρόνια από την πρώτη οικουμενική σύνοδο που είχε συγκεντρώσει το 325 μ.Χ. περισσότερους από 300 επισκόπους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Προσκεκλημένος του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου Α’, σημαντικού συνομιλητή του Βατικανού, θα λάβει μέρος στις όχθες της λίμνης του Ιζνίκ, επάνω από τα ερείπια της του Αγίου Νεοφύτου σε οικουμενική προσευχή στην οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένο να παραστεί ο προκάτοχός του Φραγκίσκος που πέθανε τον Απρίλιο.

«Σταθεροποιητικός ρόλος»

Σε μία εποχή κατά την οποία «ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή και είναι διαιρεμένος από πολέμους και ανταγωνισμούς», η έλευση του πάπα «είναι ιδιαιτέρως σημαντική και σημαίνουσα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος.

«Αυτό υπενθυμίζει στους πιστούς ότι είμαστε πιο ισχυροί και αξιόπιστοι όταν είμαστε ενωμένοι στη μαρτυρία μας και στην ανταπόκρισή μας στις προκλήσεις του κόσμου», τόνισε ο πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο ποντίφικας έφθασε χθες στην Τουρκία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό και έγινε δεκτός από τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα. Κατά την ομιλία του, ο πάπας Λέων κάλεσε την Τουρκία να διαδραματίσει «σταθεροποιητικό ρόλο».

«Μπορεί η Τουρκία να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς, στην υπηρεσία μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε ο πάπας τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί επίσης «ένα σταυροδρόμι ευαισθησιών η ομογενοποίηση των οποίων συνιστά εκπτώχυνση». «Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική», είπε.

Επειτα από τον Παύλο ΣΤ’ (1967), τον Ιωάννη Παύλο Β’ (1079), τον Βενέδικτο ΙΣΤ’ και τον Φραγκίσκο (2014), ο Λέων είναι ο πέμπτος πάπας που επισκέπτεται την Τουρκία.

Από την Κυριακή έως την Τρίτη ο ποντίφικας θα συνεχίσει το ταξίδι του με την πραγματοποίηση επίσκεψης στον Λίβανο.

Το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ το 1981 , ο Μεμέτ Αλί Αγτσά, οδηγήθηκε από την αστυνομία εκτός του Ιζνίκ, όπου ήλπιζε ότι θα συναντηθεί με την ποντίφικα «για δυο τρία λεπτά».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ