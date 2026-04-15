MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγιάρ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της χώρας

|
THESTIVAL TEAM

Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί σήμερα κατά την πρώτη τους τετ-α-τετ συνάντηση.

«Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (…)», δήλωσε ο Πίτερ Μαγιάρ στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το προεδρικό μέγαρο και πρόσθεσε ότι, αν δεν αποχωρήσει, η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το ουγγρικό σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Ορμπαν».

Ο Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι ο Τάμας Σούλιοκ τον πληροφόρησε ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να γίνει το νωρίτερον στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου, εξήγησε ο Πίτερ Μαγιάρ αποχωρώντας από το προεδρικό μέγαρο.

Ουγγαρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

