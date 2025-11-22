MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ολλανδία: Ο στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον drone που πετούσαν πάνω από βάση

|
THESTIVAL TEAM

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έγιναν αντιληπτά πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας χθες το βράδυ, έγινε σήμερα Σάββατο γνωστό από το υπουργείο Αμυνας της χώρας.

Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα ντρόουν μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα ντρόουν αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ολλανδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Καιρός: Υποχωρεί η θερμοκρασία έως 8 βαθμούς από αύριο – “Στην Ήπειρο έπεσε μέσα σε λίγες μέρες η βροχή ενός έτους για την Αττική”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: “Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο υποκλοπών: Η κυβέρνηση συγκάλυπτε τα πάντα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Οι υποκλοπές έχουν το ονοματεπώνυμο του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Εκτός με ίωση ο Ντεσπόντοφ, ατομικό ο Κωνσταντέλιας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Δ. Νατσιός: Η Τουρκία αμφισβητεί το αποκλειστικό δικαίωμά της χώρας μας για αλιεία εντός των χωρικών μας υδάτων