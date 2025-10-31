Ολλανδία: Φορτηγό έκανε μανούβρα πάνω σε φυλασσόμενη διάβαση και συγκρούστηκε με τρένο – Δείτε βίντεο

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/10) στο Μετέρεν της Ολλανδίας, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, το οποίο επιχειρούσε να διασχίσει μία σιδηροδρομική διάβαση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το nltimes.nl, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 11:30 στη διάβαση τρένου της οδού Bredestraat. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το φορτηγό προσπαθεί να διασχίσει τη διάβαση και στη συνέχεια φρενάρει και κάνει όπισθεν για να πάρει τη στροφή.

Ωστόσο, το φορτηγό κολλάει πίσω από τις κατεβασμένες μπάρες και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συγκρούεται με το τρένο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, τα οποία επέβαιναν στο φορτηγό. Περίπου 200 επιβάτες βρίσκονταν στο τρένο, οι οποίοι εκκένωσαν το τρένο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον σταθμό Den Bosch.

Η ProRail (ολλανδικός κυβερνητικός οργανισμός υπεύθυνος για τη συντήρηση και επέκταση της υποδομής του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου) διερευνά τα αίτια του ατυχήματος και εργάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή της σιδηροδρομικής εταιρείας: «Οι ζημιές στις γραμμές είναι εξαιρετικά εκτεταμένες. Χρειάζεται να αντικατασταθεί ένα χιλιόμετρο γραμμής. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι το Σαββατοκύριακο».

Το ατύχημα επηρέασε την κυκλοφορία των τρένων στη διαδρομή μεταξύ Ουτρέχτης και Den Bosch. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια μεταξύ Geldermalsen και Den Bosch. Δεν εκτελούνται δρομολόγια Intercity μεταξύ Ουτρέχτης και Den Bosch. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν μέσω Arnhem και δρομολογούνται λεωφορεία αντικατάστασης μεταξύ Geldermalsen και Den Bosch.

Η ProRail σε συνεννόηση με την Transport en Logistiek Nederland (φορέα του κλάδου μεταφορών και logistics) δημοσίευσε το βίντεο του ατυχήματος για να ευαισθητοποιήσει και να βελτιώσει τη συμπεριφορά στις σιδηροδρομικές διαβάσεις.

«Η ασφάλεια ξεκινά με την προσοχή και τις σωστές επιλογές -ειδικά με βαρέα οχήματα», δήλωσε η ProRail. «Καλύτερα να καταστραφεί μια μπάρα παρά να τεθεί σε κίνδυνο μια ζωή. Αν κολλήσετε ανάμεσα στις μπάρες: Συνεχίστε».

Το βίντεο χρησιμεύει ως προειδοποίηση προς τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις σιδηροδρομικές διαβάσεις, όπως δήλωσε ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής εταιρείας.

«Το υλικό δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα σε μια σιδηροδρομική διάβαση και είναι σοκαριστικό να το βλέπει κανείς».