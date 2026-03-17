Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξόντωσαν τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ στην Τεχεράνη

Στην εξόντωση του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, έπειτα από στοχευμένο πλήγμα στην καρδιά της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρεται, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες με «ακριβή καθοδήγηση» των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, με στόχο τον Γολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, ο οποίος ηγείτο της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια.

בתקיפה מדויקת בטהרן: צה״ל חיסל את מפקד יחידת הבסיג׳



חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ״ן, תקף אתמול באופן ממוקד בלב טהרן וחיסל את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ לאורך שש השנים האחרונות.



כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני.

March 17, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δυνάμεις της Μπασίτζ αποτελούν μέρος των ενόπλων δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των εσωτερικών διαμαρτυριών στο Ιράν και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστημα, οι συγκεκριμένες δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Σολεϊμανί «ηγήθηκαν κεντρικών επιχειρήσεων καταστολής», κάνοντας χρήση βίας, μαζικών συλλήψεων και άσκησης πίεσης κατά πολιτών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η εξόντωσή του προστίθεται σε «δεκάδες ανώτερους διοικητές» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για «σημαντικό πλήγμα» στους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου του καθεστώτος.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν «με ισχύ» κατά διοικητών του ιρανικού καθεστώτος.