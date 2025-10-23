Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ: Θα χάσει όλη μας την υποστήριξη αν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ θα χάσει «όλη την υποστήριξη» από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν προσπαθήσει να προχωρήσει με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time για την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Τραμπ ρωτήθηκε για όσους πιέζουν στην ισραηλινή κυβέρνηση για την προσάρτηση όλης ή μέρους της Δυτικής Όχθης.

«Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», είπε ο Τραμπ. «Και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό τώρα. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τις αραβικές χώρες. Το Ισραήλ θα χάσει όλη την υποστήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν αυτό συμβεί», συμπλήρωσε.

Βανς: “Πολύ ανόητη η ψηφοφορία στην Κνέσετ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης”

Νωρίτερα, για το ίδιο θέμα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε προσβλητική για τον ίδιο και «πολύ ανόητη» τη χθεσινή προκαταρκτική ψηφοφορία της Κνέσετ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, σε δήλωση που έκανε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κατά την αποχώρησή του από το Ισραήλ.

Η ψηφοφορία ήταν «περίεργη» είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προσθέτοντας ότι «ήταν κάπως μπερδεμένος» από αυτή.

Ο Βανς ανέφερε ότι του είπαν πως επρόκειτο για «πολιτικό τέχνασμα» και «καθαρά συμβολικό», αλλά πρόσθεσε ότι ήταν «ένα πολύ ανόητο πολιτικό τέχνασμα και προσωπικά το θεωρώ προσβλητικό».

«Η Δυτική Όχθη δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ», δήλωσε κατηγορηματικά. «Αυτή θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας, και αν κάποιοι θέλουν να κάνουν συμβολικές ψηφοφορίες, μπορούν να το κάνουν, αλλά εμείς σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για την εκεχειρία στη Γάζα, ο Βανς απάντησε: «Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το Ισραήλ τηρεί την εκεχειρία και η Χαμάς τηρεί την εκεχειρία».

«Υπάρχουν εξαιρέσεις», πρόσθεσε. «Μικρές εξαιρέσεις που ξεσπούν εδώ κι εκεί. Είναι αναμενόμενο όταν αυτά τα μέρη βρίσκονται σε πόλεμο για δύο χρόνια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η εκεχειρία πράγματι τηρείται, η ειρήνη πράγματι τηρείται και τώρα προσπαθούμε να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα», τόνισε.

«Το μήνυμά μας προς το Ισραήλ είναι κάντε ό,τι μπορείτε, συνεργαστείτε μαζί μας για να διατηρηθεί αυτή η ειρήνη», είπε.

Η νέα Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας «θα αναλάβει πλέον την ηγεσία για τον αφοπλισμό της Χαμάς», δήλωσε ο Βανς.

«Αυτό θα χρειαστεί χρόνο και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση της δύναμης», συνέχισε. «Υπάρχουν ορισμένες χώρες που περιμένω να είναι πολύ αποτελεσματικές και άλλες που μπορούν να συμβάλουν, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι εξίσου χρήσιμες. Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιες δυνάμεις θα συμμετάσχουν τελικά και από το πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν πρόσφατες επαφές με τη Χαμάς, ο Βανς απάντησε: «Μπορούμε πάντα να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να καλέσουμε τη Χαμάς όποτε θέλουμε», αλλά διευκρίνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα της επικοινωνίας γίνεται μέσω των Αράβων μεσολαβητών.