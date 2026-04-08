Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ με πατερίτσες – Το ατύχημα που είχε το Πάσχα

Μία φωτογραφία του με πατερίτσες ανάρτησε στα social media, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ, λέγοντας ότι τραυματίστηκε στο σκι.

Ο Συντηρητικός βουλευτής (πλέον) τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα των Καθολικών, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σε οικογενειακές διακοπές για σκι.

«Πίεσα την τύχη μου στις πίστες αυτό το Πάσχα, κάνοντας επίδειξη στις κόρες μου. Ευτυχώς, υπάρχει πληθώρα αθλητικών εκδηλώσεων στην τηλεόραση αυτόν τον μήνα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ρίσι Σούνακ.

Ωστόσο, ο 45χρονος Βρετανός πολιτικός καθησύχασε τους ψηφοφόρους του ότι ο φαινομενικά ελαφρύς τραυματισμός του δεν θα εμποδίσει την εργασία του.

«Είμαι ήδη σε ανάρρωση και αποφασισμένος να συνεχίσω τις συναντήσεις μου και το έργο μου στις εκλογικές μου περιφέρειες -αν και δυστυχώς δεν θα βγάζω βόλτα τη Nova (τη σκυλίτσα της οικογένειας) για αρκετό καιρό», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σούνακ.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα σε πλήρη φυσική κατάσταση και να δω πολλούς από εσάς τις επόμενες εβδομάδες», έγραψε.

Pushed my luck on the slopes this Easter showing off to my daughters.



Thankfully there’s no shortage of sport on TV this month! pic.twitter.com/AgxXYBiavk — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 7, 2026

Η τοποθεσία των διακοπών και του ατυχήματος του Συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας δεν έχει γίνει γνωστή, καθώς ο Σούνακ κρατά τις δύο κόρες του -τη 15χρονη Κρίσνα και τη 13χρονη Ανούσκα- όσο το δυνατόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.