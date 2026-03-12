MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νεκρός ο δράστης μετά την επίθεση στη συναγωγή του Μίσιγκαν – Αναφορές ότι βρέθηκαν εκρηκτικά στο όχημα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός είναι ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή Temple Israel του Μίσιγκαν, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης του Όκλαντ.

Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο τον σερίφη, ο δράστης εισέβαλε με το όχημά του στο κτίριο, περνώντας μέσα από τις πόρτες και διέσχισε τον διάδρομο.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά καθώς κάτι προκάλεσε έκρηξη μέσα στο όχημα, είπε ο σερίφης σύμφωνα με το NBC. Ένα άτομο βρέθηκε νεκρό μέσα στο όχημα, αλλά προς το παρόν δεν είναι σαφής η αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τον σερίφη, ένας αστυνομικός αντάλλαξε πυρά με τον ύποπτο, ενώ δεν υπάρχουν άλλα θύματα ή τραυματίες.

Το CNN επικαλούμενο πολλούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρήκαν κάτι που φαίνεται να είναι μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σε συναγερμό οι εβραϊκές κοινότητες

Οι εβραϊκές κοινότητες στο Μίσιγκαν βρίσκονται σε συναγερμό μετά το περιστατικό, με μια κοινότητα στο Ann Arbor του Μίσιγκαν να δηλώνει σε email προς τα μέλη της ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη από το περιστατικό».

«Εξακολουθούμε να αξιολογούμε την κατάσταση, αλλά ήδη λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα ασφαλείας», ανέφερε ο ναός, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με την τοπική αστυνομία για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: “Θα πάρουμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από το 2023 αν πείσουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε εβραϊκή συναγωγή και άρχισε να πυροβολεί – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Το Ισραήλ εξόντωσε τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Αγωνία στη δυτική Φθιώτιδα για ηλικιωμένο που αγνοείται

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαρία Κίτσου: Ακούστηκε ότι παντρευόμουν, με είχε σοκάρει περισσότερο που έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας