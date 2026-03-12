Νεκρός ο δράστης μετά την επίθεση στη συναγωγή του Μίσιγκαν – Αναφορές ότι βρέθηκαν εκρηκτικά στο όχημα

Νεκρός είναι ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή Temple Israel του Μίσιγκαν, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης του Όκλαντ.

Όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο τον σερίφη, ο δράστης εισέβαλε με το όχημά του στο κτίριο, περνώντας μέσα από τις πόρτες και διέσχισε τον διάδρομο.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά καθώς κάτι προκάλεσε έκρηξη μέσα στο όχημα, είπε ο σερίφης σύμφωνα με το NBC. Ένα άτομο βρέθηκε νεκρό μέσα στο όχημα, αλλά προς το παρόν δεν είναι σαφής η αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τον σερίφη, ένας αστυνομικός αντάλλαξε πυρά με τον ύποπτο, ενώ δεν υπάρχουν άλλα θύματα ή τραυματίες.

Το CNN επικαλούμενο πολλούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρήκαν κάτι που φαίνεται να είναι μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σε συναγερμό οι εβραϊκές κοινότητες

Οι εβραϊκές κοινότητες στο Μίσιγκαν βρίσκονται σε συναγερμό μετά το περιστατικό, με μια κοινότητα στο Ann Arbor του Μίσιγκαν να δηλώνει σε email προς τα μέλη της ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένη από το περιστατικό».

«Εξακολουθούμε να αξιολογούμε την κατάσταση, αλλά ήδη λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα ασφαλείας», ανέφερε ο ναός, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με την τοπική αστυνομία για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.