MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα τραγωδία στον “δρόμο του θανάτου” στη Ρουμανία: Τρεις νεκροί σε τροχαίο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ

|
THESTIVAL TEAM

Μια νέα τραγωδία γράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες στον δρόμο της Ρουμανίας που πριν από περίπου δύο εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει οδικώς από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Λυών.

Όπως γράφει το protothema.gr, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Κυριακής, σε τροχαίο που σημειώθηκε έξω από την κοινότητα Domaşnea στη δυτική Ρουμανία, με την εμπλοκή ενός φορτηγού κι ενός μίνι βαν.

Από το μίνι βαν απεγκλωβίστηκαν νεκροί τρεις επιβαίνοντες (ο 58χρονος οδηγός και δύο παιδιά 16 και 13 ετών), ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε στον ίδιο οδικό άξονα όπου, πριν από λίγες ημέρες, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν το βαν με το οποίο ταξίδευαν προς τη Γαλλία συγκρούστηκε βίαια με φορτηγό, κοντά στο Λουγκόζ, στην κομητεία Τιμίς.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος από τους τρεις επιζώντες εκείνου του δυστυχήματος μεταφέρθηκε στην Ελλάδα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με αεροσκάφος από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία του.

Ρουμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πρόεδρος ΕΑΥΘ σε Δημογλίδου: Έχουμε καταθέσει πρόταση για χρήση ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Καλαφάτης: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιότητα ζωής των πολιτών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Καραγκούνης: Θα αξιολογηθεί τι έπραξαν άλλες υπηρεσίες που όφειλαν να κάνουν ελέγχους για τις διαρροές στη “Βιολάντα”

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Έγκυος η Αλεξάνδρα Νίκα; – “Η Κίμπερλι άθελά της πρόδωσε την είδηση”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθησαν τρεις 21χρονοι να κάνουν αγορές με πλαστά χαρτονομίσματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ντέμης Νικολαΐδης για το ντέρμπι στο “Κλ. Βικελίδης”: Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, είχε φανερά μεγαλύτερες ευκαιρίες