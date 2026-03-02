Μέση Ανατολή: Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο, εκρήξεις στην Τεχεράνη – Αναφορές πως είναι νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν που είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας. επιθέσεις έγιναν και στον Λίβανο σε θέσεις κατά της Χεζμπολάχ. Drone έπληξε βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με αναφορές από το Ιράν, νεκρή είναι και η σύζυγος του Χαμενεΐ, Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε. Την είδηση για τον θάνατο της συζύγου του Χαμενεϊ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Την ίδια ώρα, για τρίτη ημέρα οι αμερικανικές και οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν στην Τεχεράνη, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη δυτική Τεχεράνη γύρω στις 16:15 τοπική ώρα (14:45 ώρα Ελλάδας), τόνισαν σήμερα (02.03.2026) μέσα ενημέρωσης του Ιράν και ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πριν από λίγο το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να έχει δηλώσει πως είναι έτοιμο για χερσαία επίθεση. Νωρίτερα είχε δώσει εντολή να εκκενωθεί η Βηρυτός η οποία δέχεται σκληρές επιθέσεις με βομβαρδισμούς.

Σε συναγερμό και η Κύπρος – Δύο φρεγάτες και δύο F-16 στέλνει η Ελλάδα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή καθώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής η βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου δέχθηκε χτύπημα από ύποπτο drone. Σήμερα το μεσημέρι σήμανε ξανά συναγερμός στην Κύπρο ενώ σύμφωνα με τον κυβερνητικό της εκπρόσωπο, νωρίτερα αναχαιτίστηκαν 2 drones στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Σημειώνεται πως νωρίτερα εκκενώθηκαν το αεροδρόμιο της Πάφου αλλά και οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και η κατάσταση συναγερμού στην Κύπρο έχει θέσει σε επιφυλακή και την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων» και μία ακόμη φρεγάτα, καθώς και δύο F-16, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επίσης, αποστέλλεται στην Κύπρο ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16, για να συνδράμουν στην άμυνά της απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.