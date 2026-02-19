MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μεντβέντεβ: Χρήσιμος ηλίθιος ο Ζελένσκι, όσο μένει στην εξουσία, συρρικνώνεται η Ουκρανία

THESTIVAL TEAM

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρόεδρος του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι στόχος της πολεμικής επιχείρησης στην Ουκρανία είναι η διασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας για τις επόμενες δεκαετίες, ενώ δεν παρέλειψε, για άλλη μια φορά, να μιλήσει υποτιμητικά για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιφέρεια Σβερντλόφσκ και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο κατασκευής σιδηροδρόμων, ο Μεντβέντεφ τόνισε ότι η Ρωσία συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου, παράλληλα με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Το πιο σημαντικό στη χώρα μας είναι ότι η ανάπτυξη συνεχίζεται, η τεχνολογική πρόοδος προχωρά. Αλλά και η ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία) βρίσκεται σε εξέλιξη και ασφαλώς θα ολοκληρωθεί. Και ο στόχος είναι να διασφαλιστούν η ειρήνη, η σταθερότητα και η ανάπτυξη της χώρας μας για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε.

Ο Ρώσος αξιωματούχος υπογράμμισε επίσης ότι η Μόσχα δεν μπορεί να αποδεχθεί την ύπαρξη ενός «μη φιλικού» κράτους στα σύνορά της, ιδίως εάν αυτό είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

«Δυστυχώς, δεν μπορούμε να ανεχθούμε την ιδέα ενός κράτους που βρίσκεται δίπλα στη χώρα μας και είναι εχθρικό απέναντί μας, ιδιαίτερα όταν αποτελεί μέρος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, δηλαδή του ΝΑΤΟ», ανέφερε σε συνάντηση με εργαζομένους.

Ο Μεντβέντεφ επανέλαβε ότι η Ρωσία «θα επιτύχει την ειρήνη και θα διασφαλίσει την ασφάλεια του κράτους της», επισημαίνοντας πως οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας παραμένουν αμετάβλητοι.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε «χρήσιμο ηλίθιο», προσθέτοντας ότι όσο παραμένει στην εξουσία «τόσο μικρότερο θα γίνεται το έδαφος της “Ουκρανίας”».

