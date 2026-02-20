MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

“Με τους νέους δασμούς Τραμπ τα έσοδα θα παραμείνουν αμετάβλητα το 2026” λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ

Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα έσοδα μετά τους νέους δασμούς που επέβαλλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Συγκεκριμένα τόνισε πως οι υπηρεσίες του υπουργείου του εκτιμούν ότι η χρήση εναλλακτικών νομικών οδών για την επιβολή δασμών που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσει σε «ουσιαστικά αμετάβλητα» έσοδα το 2026.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση επικαλούμενο έναν νόμο για την αντιμετώπιση εθνικών επειγουσών καταστάσεων.

Στο κείμενο της ομιλίας του ενώπιον της Οικονομικής Λέσχης του Ντάλας ο Μπέσεντ λέει ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί τα Άρθρα 232 και 301 που επιτρέπουν στον πρόεδρο να επιβάλει δασμούς ή περιορισμούς στις εισαγωγές και τα οποία «έχουν επικυρωθεί χιλιάδες φορές από τα δικαστήρια».

«Οι εκτιμήσεις του υπουργείου δείχνουν ότι η χρήση του Άρθρου 122, σε συνδυασμό με το δυνητικά ενισχυμένο Άρθρο 232 και το Άρθρο 301 (του Νόμου Επέκτασης του Εμπορίου του 1962) θα οδηγήσουν σε ουσιαστικά αμετάβλητα έσοδα από τους δασμούς το 2026», πρόσθεσε.

Το Άρθρο 232 ορίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να λάβει μέτρα περιορίζοντας τις εισαγωγές εφόσον το υπουργείο Εμπορίου κρίνει ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Με βάση αυτό το άρθρο ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο σχεδόν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους της Ουάσινγκτον, κατά την πρώτη θητεία του.

