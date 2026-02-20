Ο Τραμπ επιβάλλει οριζόντιο παγκόσμιο δασμό 10%, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

«Βαθύτατα απογοητευτική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομο ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του στα εισαγόμενα προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι «ντρέπεται» για λογαριασμό ορισμένων δικαστών κρίνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα».

«Οι ξένες χώρες χαίρονται τόσο πολύ τώρα» είπε.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι έχει στη διάθεσή του μεθόδους που είναι «ακόμη ισχυρότερες» από τους δασμούς και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις «εναλλακτικές» λύσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν «περισσότερα χρήματα», όπως υποστήριξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του επιτρέπεται να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες, να επιβάλει εμπάργκο, να κάνει ό,τι θέλει όχι όμως και να τις χρεώσει με χρήματα.

«Σήμερα θα υπογράψω προεδρικό διάταγμα για την επιβολή ενός καθολικού δασμού 10% επιπλέον των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται», είπε και εξήγησε σε ποια άρθρα νόμων βασίζεται.

Επανήλθε δε και στον παλιότερο ισχυρισμό του για τους πολέμους που τερμάτισε. Οι δασμοί έβαλαν τέλος σε «πέντε από τους οκτώ πολέμους» που ισχυρίζεται ότι έχει διευθετήσει. «Είτε σας αρέσει είτε όχι, μεταξύ τους της Ινδίας, του Πακιστάν, των μεγάλων», πρόσθεσε.

«Αυτοί οι δασμοί μαζί με τα ισχυρά σύνορά μας, έχουν μειώσει την εισροή φαιντανύλης στη χώρα μας κατά 30%, όταν τους χρησιμοποίησα ως ποινή εναντίον χωρών που έστελναν παράνομα αυτό το δηλητήριο στη χώρα μας για να δηλητηριάσουν τους νέους μας. Όλοι αυτοί οι δασμοί παραμένουν».