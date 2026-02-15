MENOY

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από σημερινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα βόρεια και νότια της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας, αλλά και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας.

Γιατροί δήλωσαν ότι από τον αεροπορικό βομβαρδισμό σε έναν καταυλισμό που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες Παλαιστινίων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας δήλωσαν ότι από μία άλλη αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι στην Χαν Γιουνίς που βρίσκεται στο Νότο.

Ένας εκπρόσωπος των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων δήλωσε ότι βομβαρδίστηκαν “τρομοκράτες” της Χαμάς, αντιδρώντας σε “μία παραβίαση που έγινε χθες (Σάββατο) στην Μπέιτ Χανούν, όπου εμφανίστηκαν τρομοκράτες από ένα τούνελ στα ανατολικά της κίτρινης γραμμής”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

