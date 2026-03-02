Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Πάφου

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Πάφου και οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στα πόστα τους, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός μετά τον εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο του.

Το προσωπικό του αεροδρομίου έλαβε οδηγίες να εκκενώσει τους χώρους των κτιρίων λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αρχές ασφαλείας έχουν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου έχει ήδη βγει από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Νωρίτερα, ήχησαν για δεύτερη φορά σήμερα οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη.

Οι εργαζόμενοι αποχωρούν και κλείνει η πύλη της βάσης που εκκενώνεται. Επίσης, εκκενώνεται υποχρεωτικά όλη η περιοχή με οδηγίες του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού μέσου, δόθηκαν οδηγίες από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, στον δήμαρχο Κουρίου να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση. Αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.