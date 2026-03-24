Λίβανος: Η Χεζμπολάχ καταγγέλλει την απόφαση της απέλασης του πρέσβη του Ιράν, ζητεί από τη Βηρυτό να ανακαλέσει

Η Χεζμπολάχ κατήγγειλε σήμερα την πρωτοφανή απόφαση των αρχών του Λιβάνου να απελάσουν τον πρέσβη του Ιράν, και τους ζήτησε να ανακαλέσουν “αμέσως”.

“Η Χεζμπολάχ καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό να ζητήσουν από τον υπουργό Εξωτερικών να υπαναχωρήσει αμέσως από αυτή την απόφαση, η οποία έχει επικίνδυνες συνέπειες”, δήλωσε η φιλοϊρανική οργάνωση σε ανακοίνωση.

Η Βηρυτός, η οποία κατηγορεί τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, κήρυξε persona non grata (ανεπιθύμητο πρόσωπο) τον πρέσβη και του έδωσε διορία έως την Κυριακή για να φύγει από τη χώρα.

Ο Μοχαμάντ Ρεζά Ραούφ Σεϊμπανί είχε διοριστεί στη θέση αυτή τον Φεβρουάριο.

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε την απόφαση του Λιβάνου “απερίσκεπτη και καταδικαστέα ενέργεια” που “δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του Λιβάνου, ούτε την κυριαρχία του, ούτε την εθνική του ενότητα”.

Πηγή του κόμματος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απόφαση να απελαθεί ο πρέσβης “αντιβαίνει στους πιο βασικούς διπλωματικούς κανόνες” και συνιστά “προσβολή στη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου”, από την οποία προέρχεται η Χεζμπολάχ.

“Θα ζητήσουμε από τον Ιρανό πρέσβη να μείνει στη Βηρυτό και να θεωρήσει το μέτρο άκυρο και ως μη γενόμενο”, δήλωσε η ίδια πηγή.

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση της απόφασής του, το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσε ότι ο πρέσβης είχε “παραβιάσει τους διπλωματικούς κανόνες” “παρεμβαίνοντας” με δηλώσεις του “στην εσωτερική πολιτική του Λιβάνου”.

Ο Λίβανος είχε καλέσει νωρίτερα τον Μάρτιο τον Ιρανό επιτετραμμένο για να διαμαρτυρηθεί μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης για μια επιχείρηση συντονισμένη με τη Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

Στο Παρίσι, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαιρέτισε από την πλευρά του τη “θαρραλέα απόφαση” της απέλασης του Ιρανού πρέσβη, σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ