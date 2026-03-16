Κούβα: Γενικό μπλακ άουτ στο νησί – Χωρίς ρεύμα 10 εκατομμύρια άνθρωποι

Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας κατέρρευσε, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, αφήνοντας χωρίς ρεύμα περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο νησί, επιφέροντας βαρύ πλήγμα στο ήδη καταπονημένο σύστημα παραγωγής.

Το Associated Press υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το νησί δεν είχε λάβει πετρέλαιο εδώ και πάνω από τρεις μήνες και ότι λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

Μια μαζική διακοπή ρεύματος πριν από μια εβδομάδα έπληξε τη δυτική πλευρά του νησιού, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Η Κούβα έχει αποδώσει τα προβλήματά της στον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει μάλιστα τον Ιανουάριο για την επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα που θα πωλούσε ή θα παρείχε πετρέλαιο στο νησί.

