Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθησαν Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία με σύνθημα “Ορθοδοξία ή Θάνατος” μέσα στην Αγία Σοφία

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στην Κωνσταντινούπολη, όπου δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν εντός της Αγίας Σοφίας, προκαλώντας την επέμβαση των αρχών ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα που κατείχε διαβατήρια Ελλάδας και Αυστραλίας. Οι δύο τους φέρονται να άνοιξαν ελληνική σημαία που απεικόνιζε τον βυζαντινό δικέφαλο αετό, ενώ σε αυτήν αναγραφόταν το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος», φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα μέσα στον ιερό χώρο.

Όπως καταγράφεται σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι τουρίστες είχαν εισέλθει στον χώρο ως μέλη οργανωμένης εκδρομής. Αφού πέρασαν τους προβλεπόμενους ελέγχους, κατευθύνθηκαν στον επάνω όροφο της στοάς, που είναι επισκέψιμος για το κοινό.

Εκεί, ένας από τους δύο έβγαλε τη σημαία, την οποία είχε κρύψει μέσα στο μπουφάν του, και την άνοιξε, ποζάροντας για φωτογραφία. Στη συνέχεια, την παρέδωσε σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο επίσης φωτογραφήθηκε, ενώ τρίτο άτομο φαινόταν έτοιμο να επαναλάβει την ίδια κίνηση.

Η κινητοποίηση της ασφάλειας υπήρξε άμεση, καθώς το προσωπικό αντιλήφθηκε το περιστατικό μέσω των καμερών και παρενέβη προτού η κατάσταση κλιμακωθεί.

Οι δύο τουρίστες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου και συνελήφθησαν επίσημα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού.

