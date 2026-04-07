Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή των πυροβολισμών στο ισραηλινό προξενείο – Δείτε βίντεο

Βίντεο από το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη σήμερα το μεσημέρι έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα ακούγονται τουλάχιστον 6 με 7 πυροβολισμοί.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών

Οι  πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ένοπλοι ήταν τρεις. Δύο από αυτούς είναι νεκροί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Δείτε βίντεο: Η στιγμή των πυροβολισμών στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
Δείτε βίντεο: Η στιγμή των πυροβολισμών στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
Δείτε βίντεο: Η στιγμή των πυροβολισμών στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.

