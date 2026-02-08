MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Κατάρρευση κτιρίου στον Λίβανο: Τρεις άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια

THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια πολυώροφου κτιρίου κατοικιών που κατέρρευσε την Κυριακή στην πόλη Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες στα χαλάσματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων.

Το κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Bab Tabbaneh, μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν εδώ και χρόνια κρατική αδιαφορία και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.

