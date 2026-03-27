MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινοί φέρεται να βασάνισαν νήπιο από την Παλαιστίνη – Του έσβηναν τσιγάρα στα πόδια – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ρεπορτάζ του Sky News, σύμφωνα με το οποίο οι Ισραηλινοί βασάνισαν ένα Παλαιστίνιο αγοράκι 18 μηνών.

Ο μικρούλης Τζαουάντ Αμπού Νάσαρ συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του στην κεντρική Γάζα, πριν από μια εβδομάδα.

Το νήπιο -αφού κρατήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις για 10 ώρες- επέστρεψε στη μητέρα του με εγκαύματα σε κάθε πόδι, με έναν γιατρό να τα περιγράφει ως σημάδια «βασανιστηρίων» που πιθανότατα προκλήθηκαν από σκόπιμα εγκαύματα από τσιγάρα.

Ο παππούς του μικρούλη Τζαουάντ είπε ότι ο 18 μηνών εγγονός του βασανίστηκε ενώ κρατούνταν από τον ισραηλινό στρατό, αφού ο πατέρας του, Οσάμα, πέρασε κατά λάθος σε μια απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη κοντά στα όρια της εκεχειρίας, γνωστή ως «κίτρινη γραμμή».

Όταν το παιδί επέστρεψε σπίτι του μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ανακάλυψαν αίμα στα ρούχα του, σημάδια εγκαύματος στο εσωτερικό του γόνατος και τραύματα από τρύπημα στο πέλμα του ποδιού του.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι οι ισχυρισμοί είναι «εντελώς αβάσιμοι» και ότι ο πατέρας του Τζαουάντ, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος, ήταν μέλος της Χαμάς που τον χρησιμοποίησε ως ανθρώπινη ασπίδα.

Το Ισραήλ έχει προηγουμένως και κατηγορηματικά αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια ή κακοποίηση κρατουμένων, και υποστηρίζει ότι λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ισραήλ Παλαιστίνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

