Ινδονησία: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στη θάλασσα Μπάντα

Σεισμός μεγέθους 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη θάλασσα Μπάντα στην Ινδονησία την Τρίτη (28/10), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός στην Ινδονησία σημειώθηκε σε βάθος 137 χλμ. (85 μίλια), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Η γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο για τσουνάμι.