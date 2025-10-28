MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ινδονησία: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στη θάλασσα Μπάντα

THESTIVAL TEAM

Σεισμός μεγέθους 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη θάλασσα Μπάντα στην Ινδονησία την Τρίτη (28/10), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός στην Ινδονησία σημειώθηκε σε βάθος 137 χλμ. (85 μίλια), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Η γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο για τσουνάμι.

Ινδονησία Σεισμός

