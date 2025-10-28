Ινδονησία: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στη θάλασσα Μπάντα
THESTIVAL TEAM
Σεισμός μεγέθους 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη θάλασσα Μπάντα στην Ινδονησία την Τρίτη (28/10), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός στην Ινδονησία σημειώθηκε σε βάθος 137 χλμ. (85 μίλια), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.
Η γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο για τσουνάμι.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα Γ’ κατηγορίας μπάσκετ: Οπαδός εισέβαλε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη – Δείτε βίντεο
- Νετανιάχου μετά την παράδοση λειψάνων που δεν ανήκαν σε Ισραηλινό όμηρο: “Θα απαντήσουμε στη Χαμάς”
- Αηδονά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαρκής υπόμνηση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ελευθερίας