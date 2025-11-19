MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση στην Ουκρανία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 65 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πολωνία

