Η Κομισιόν καταδικάζει τις απειλές Ζελένσκι κατά του Όρμπαν για το πακέτο στήριξης της Ουκρανίας

Ο Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για τις «απαράδεκτες» απειλές του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εναντίον του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος εμποδίζει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

«Ελπίζουμε ότι ένα και μόνο πρόσωπο στους κόλπους της ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια. Διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνση αυτού του προσώπου στις ένοπλες δυνάμεις μας», είχε πει ο ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτού του είδους η γλώσσα είναι απαράδεκτη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά απειλή εναντίον των κρατών μελών της ΕΕ», αντέδρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ολοφ Γκιλ.

Αν εμποδίσει τα 90 δισ. προς την Ουκρανία, θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στους στρατιώτες μας να τον πάρουν να του μιλήσουν στη γλώσσα του

«Η Ουκρανία μπορεί να επισκευάσει τον πετρελαιαγωγό Ντρούζμπα (δηλαδη Φιλίας) σε ένα ή ενάμιση μήνα, αν και δεν βλέπει κανένα τεχνικό λόγο ή λόγο ασφαλείας να το κάνει», δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, σύμφωνα με το Bloomberg, προσθέτοντας ότι «θα είμαι ειλικρινής: η θέση μου, την οποία συμμερίζονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, είναι ότι δεν θα επισκεύαζα τον αγωγό».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο αγωγός μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, ενώ αναφερόμενος στις ζωές των Ουκρανών είπε ότι «κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα» και στη συνέχεια σημείωσε ότι «ενώ οι Ρώσοι σκοτώνουν Ουκρανούς, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί η παροχή ρωσικού πετρελαίου στον Όρμπαν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι κανένας στην ΕΕ δεν θα εμποδίσει την καταβολή του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να εξοπλίσουμε τους Ουκρανούς στρατιώτες, διαφορετικά θα δώσουμε στους στρατιώτες μας τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θα το εμποδίσει και τότε θα μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα» αναφέρει το Εuronews.

Zelensky threatens the life of Prime Minister Orban, saying he could give Orban's address to the Ukrainian armed forces. pic.twitter.com/o1isDuyevS — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 5, 2026

Στα τέλη Ιανουαρίου, μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές στον αγωγό και διέκοψε τη διαμετακόμιση πετρελαίου προς την Ουκρανία. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Σλοβάκος ομόλογός του Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσαν δύο εβδομάδες αργότερα ότι πίστευαν ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να περάσει από τον αγωγό, αλλά ότι εκβιάζονταν πολιτικά από το Κίεβο.

Στις Βρυξέλλες, ο Όρμπαν και ο Φίτσο άσκησαν βέτο στο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την εκταμίευση μόνο εάν η Ουκρανία επανεκκινούσε τον αγωγό.

🚨BREAKING:



🇭🇺 HUGE! Zelensky THREATENS HUNGARY with WAR:



"Our Armed Forces will find Prime Minister Orbán's address to communicate with him in his language." pic.twitter.com/qK3WBewQ5u — Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) March 5, 2026

Ο Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποίησε την Τρίτη δορυφορικές εικόνες για να αποδείξει ότι πιστεύει ότι ο αγωγός δεν αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα, κάτι στο οποίο ο Ζελένσκι απάντησε λέγοντας ότι οι εικόνες δεν αποδεικνύουν τίποτα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός για να μπορέσει να προχωρήσει στην επισκευή του αγωγού, αλλά ότι οι Ρώσοι επιτίθενται συνεχώς.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός και ο Φίτσο δήλωσαν ότι θα έστελναν μια ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης στην Ουκρανία για να εξετάσει επιτόπου την κατάσταση, αλλά η ουκρανική πλευρά το απέρριψε λόγω του κινδύνου ασφαλείας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλίες με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο στη Μόσχα την Τετάρτη. Ο Σιγιάρτο ήλωσε ότι το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι κρίσιμα για τις ουγγρικές εταιρείες κοινής ωφέλειας προκειμένου να καθορίσουν λογικές τιμές για τους καταναλωτές.

Ο Ρώσος πρόεδρος, από την πλευρά του, αποκάλεσε την Ουγγαρία και τη Σλοβακία “τους πιο αξιόπιστους εταίρους” και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προμήθειες, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό «θα συμβεί φυσικά εάν η ηγεσία των χωρών αυτών συνεχίσει την ίδια πολιτική με τώρα, δηλαδή παραμείνει αξιόπιστος εταίρος».