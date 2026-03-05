Η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα Cristobal Colon στην Κύπρο

Στο πλευρό της Κύπρου στέκεται και η Ισπανία, που μετά την Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία στέλνει και αυτή φρεγάτα στη μεγαλόνησο που απειλείται από τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, η Ισπανία αποφάσισε να στείλει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην περιοχή. Το πολεμικό πλοίο θα επιχειρήσει στην περιοχή μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» και μονάδες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με μοναδική αποστολή την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Επιπλέον, η Ισπανία εξετάζει διάφορες επιλογές στρατιωτικής υποστήριξης, όπως την αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων, μονάδας αντιμετώπισης drones, ραντάρ ή φρεγάτας. Όπως αναφέρεται, τα μέτρα έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην προστασία από πιθανές νέες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι «άλλο είναι μια επιθετική αποστολή και άλλο μια αποστολή άμυνας», τονίζοντας ότι «η Ισπανία θα είναι πάντα με την ΕΕ, υπερασπιζόμενη τις βασικές αρχές της ειρήνης».

Η Κύπρος, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει υποστήριξη από τους ευρωπαίους εταίρους της.