MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα Cristobal Colon στην Κύπρο

|
THESTIVAL TEAM

Στο πλευρό της Κύπρου στέκεται και η Ισπανία, που μετά την Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία στέλνει και αυτή φρεγάτα στη μεγαλόνησο που απειλείται από τη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, η Ισπανία αποφάσισε να στείλει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην περιοχή. Το πολεμικό πλοίο θα επιχειρήσει στην περιοχή μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» και μονάδες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με μοναδική αποστολή την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Επιπλέον, η Ισπανία εξετάζει διάφορες επιλογές στρατιωτικής υποστήριξης, όπως την αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων, μονάδας αντιμετώπισης drones, ραντάρ ή φρεγάτας. Όπως αναφέρεται, τα μέτρα έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην προστασία από πιθανές νέες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι «άλλο είναι μια επιθετική αποστολή και άλλο μια αποστολή άμυνας», τονίζοντας ότι «η Ισπανία θα είναι πάντα με την ΕΕ, υπερασπιζόμενη τις βασικές αρχές της ειρήνης».

Η Κύπρος, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει υποστήριξη από τους ευρωπαίους εταίρους της.

Ισπανία Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Μπλακάουτ σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράκ, οι ΗΠΑ ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Δέσποινα Βανδή γυμνάζει τον Γιάννη Κατινάκη – Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ο Άκης Πετρετζίκης γιόρτασε τα 42 του με τους συνεργάτες του: Η τούρτα με το άλογο και το challenge με τα κρεμμύδια

ΔΕΘ 2 ώρες πριν

Μήττας για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ: “Ουδεμία υπογραφή υποβλήθηκε ενώπιον μας – Η τυπικότητα είναι και αυτή μια εγγύηση”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ντόρα Μπακογιάννη για Κύπρο: Η Ελλάδα κινήθηκε αμυντικά, έβαλε ασπίδα θωράκισης και ξύπνησε την Ευρώπη