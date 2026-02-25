MENOY

Γαλλία: Παραιτήθηκε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί που θα διεκδικήσει τον δήμο του Παρισιού στις προσεχείς εκλογές

|
THESTIVAL TEAM

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί παραιτήθηκε σήμερα, καθώς θέλει να επικεντρωθεί στην υποψηφιότητά της για τον δήμο του Παρισιού, ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις 15 Μαρτίου.

Η Ντατί υπέβαλε γραπτώς την παραίτησή της, με επιστολή της προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι BMFTV.

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτηση, ευχαρίστησε την Ντατί για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον γαλλικό λαό κατά τα δύο τελευταία χρόνια και της εξέφρασε «την πλήρη στήριξή του» στον αγώνα της.

Η Ντατί θεωρείται φαβορί για τον δήμο του Παρισιού, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ifop αλλά θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον δεύτερο γύρο, στις 22 Μαρτίου.

