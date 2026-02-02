Έξαλλος ο Τραμπ μετά τα Grammy: Αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς, δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η φετινή τελετή των Grammy Awards, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει σφοδρή επίθεση τόσο κατά του θεσμού, όσο και κατά του παρουσιαστή Τρέβορ Νόα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της απονομής.

Μέσα από αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα Grammy «τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών» και «σχεδόν μη παρακολουθήσιμα», προσθέτοντας ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CBS είναι «τυχερό» που η διοργάνωση δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στο πρόγραμμά του. Παράλληλα, στοχοποίησε προσωπικά τον Τρέβορ Νόα, συγκρίνοντάς τον ειρωνικά με τον Τζίμι Κίμελ και κάνοντας λόγο για «χαμηλή τηλεθέαση» αντίστοιχη με εκείνη των Όσκαρ.

Αφορμή για την οργή του Τραμπ στάθηκε ένα σατιρικό σχόλιο του Νόα στη σκηνή, μετά την απονομή του βραβείου τραγουδιού της χρονιάς στη Billie Eilish. Ο παρουσιαστής αστειεύτηκε λέγοντας πως το βραβείο είναι «σχεδόν τόσο περιζήτητο όσο η Γροιλανδία για τον Τραμπ», προσθέτοντας μια αιχμή που συνέδεε τον Τραμπ και τον Μπιλ Κλίντον με το νησί του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το λεγόμενο «Epstein Island», χαρακτηρίζοντας το σχόλιο «ψευδές και συκοφαντικό» και απειλώντας ανοιχτά με νομικές ενέργειες εναντίον του Νόα.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην ανάρτησή του:

«Τα Βραβεία Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, σχεδόν αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς! Το CBS είναι τυχερό που αυτά τα σκουπίδια δεν περιλαμβάνονται πλέον στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα. Ο παρουσιαστής, ο Τρέβορ Νόα — όποιος κι αν είναι — είναι σχεδόν τόσο κακός όσο ο Τζίμι Κίμελ στα Όσκαρ με τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης. Ο Νόα είπε, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ότι εγώ και ο Μπιλ Κλίντον περάσαμε χρόνο στο νησί του Έπσταϊν. ΛΑΘΟΣ!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν, ούτε πουθενά κοντά, και μέχρι απόψε — με αυτή την ψευδή και συκοφαντική δήλωση — δεν είχε ποτέ ειπωθεί κάτι τέτοιο, ούτε καν από τα Fake News Media. Ο Νόα, ένας απόλυτος loser, καλό θα ήταν να βάλει τα γεγονότα στη σωστή τους θέση — και μάλιστα γρήγορα. Φαίνεται πως θα στείλω τους δικηγόρους μου για να μηνύσουν αυτόν τον αξιοθρήνητο, άταλαντο και ανίκανο παρουσιαστή, διεκδικώντας μεγάλα ποσά. Ρωτήστε τον “Μικρό” Τζορτζ Στεφανόπουλο και άλλους πώς κατέληξε όλο αυτό. Ρωτήστε και το CBS! Ετοιμάσου, Νόα. Θα περάσω καλά μαζί σου!».