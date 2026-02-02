Βραβεία Grammy: H λίστα με τους νικητές – Το ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ και η επιστροφή του Μπίμπερ μετά από 4 χρόνια απουσίας
Τα βραβεία Grammy 2026 απέδειξαν για ακόμη μία χρονιά γιατί θεωρούνται ο κορυφαίος θεσμός της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Η 68η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον κωμικό, Τρέβορ Νόα, για έκτη συνεχόμενη χρονιά.
Στις υποψηφιότητες κυριάρχησε ο Κέντρικ Λαμάρ με εννέα, ενώ ακολούθησαν η Lady Gaga, ο Τζακ Αντόνοφ και ο Σέρκεν Κιρκούτ με επτά. Από κοντά, ο Μπαντ Μπάνι, ο Λέον Τόμας, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Σέρμπαν Γκενέα συγκέντρωσαν από έξι. Στη μάχη για το βραβείο «άλμπουμ της χρονιάς» αναμετρήθηκαν οι Κέντρικ Λαμάρ, Λέιντι Γκάγκα, Μπαντ Μπάνι και Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέναντι στους Τζάστιν Μπίμπερ, Κλιπς, Λέον Τόμας και Τάιλερ, ο Κριέιτορ.
Μεγάλος ανταγωνισμός υπήρξε και στην κατηγορία «καλύτερος νέος καλλιτέχνης» με υποψηφιότητες για την Ολίβια Ντιν, τις Κατς Άι, την Άντισον Ρέι, τον Σόμπρ, τους Μαρία, τον Λέον Τόμας, τον Άλεξ Γουόρεν και τη Λόλα Γιανγκ. Στο «τραγούδι της χρονιάς» ξεχώρισαν τα «Αμπρακαντάμπρα» της Lady Gaga, «Έι Πι Τι» της Ροζέ και του Μπρούνο Μαρς, «Μάντσαϊλντ» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, «Γκόλντεν» από το «Κέι Ποπ Ντίμον Χάντερς», «Ντι Τι Εμ Εφ» του Bad Bunny, «Άνξαϊετι» της Ντόουτσι, «Λούθερ» του Κέντρικ Λαμάρ με τη Σίζα και «Γουάιλντφλάουερ» της Μπίλι Άιλις.
Η φετινή διοργάνωση έφερε και δύο νέες κατηγορίες, «καλύτερο παραδοσιακό άλμπουμ κάντρι» και «καλύτερο εξώφυλλο άλμπουμ». Στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, οι Κλιπς, ο Φάρελ Γουίλιαμς και ο Τάιλερ, ο Κριέιτορ, ενώ υπήρξε και ειδικό μέρος με τους οκτώ υποψήφιους της κατηγορίας «καλύτερος νέος καλλιτέχνης».
To ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ
Ο Κέντρικ Λαμάρ πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ στα βραβεία Grammy 2026. Εκτός από το βραβείο Καλύτερου Rap Άλμπουμ για το «GNX», τιμήθηκε και με το βραβείο Ηχογράφησης της Χρονιάς για το τραγούδι «Luther», σε συνεργασία με τη SZA. Με αυτές τις διακρίσεις, ολοκλήρωσε τη βραδιά ως ο πιο βραβευμένος καλλιτέχνης της hip-hop στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας τον Jay-Z και φτάνοντας συνολικά τα 27 βραβεία Grammy.
H επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ μετά από 4 χρόνια απουσίας
Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή των βραβείων Grammy, μετά από 4 χρόνια απουσίας. Η προηγούμενη εμφάνισή του στην τελετή ήταν το 2022, όταν είχε τραγουδήσει το «Peaches» μαζί με τον Γκίβιον και τον Ντάνιελ Σίζαρ.
Αυτή τη φορά, μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Swag», ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να ερμηνεύσει τραγούδια του, ενώ παράλληλα διεκδικούσε τέσσερα βραβεία στη φετινή απονομή: άλμπουμ της χρονιάς και καλύτερο ποπ άλμπουμ με φωνητικά για το «Swag», καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία για το «Daisies» και καλύτερη R&B Ερμηνεία για το «Yukon».
Η λίστα με τους νικητές
Άλμπουμ της χρονιάς
Bad Bunny: DTMF
Billie Eilish: Wildflower
Chappell Roan: The Subway
Doechii: Anxiety
Kendrick Lamar & SZA: Luther – ΝΙΚΗΤΗΣ
Lady Gaga: Abracadabra
Rosé & Bruno Mars: Apt.
Sabrina Carpenter: Manchild
Τραγούδι της Χρονιάς
Bad Bunny: DTMF
Billie Eilish: Wildflower – ΝΙΚΗΤΗΣ
Doechii: Anxiety
Huntr/x: “Golden”
Kendrick Lamar & SZA: Luther
Lady Gaga: Abracadabra
Rosé & Bruno Mars APT
Sabrina Carpenter: Manchild
Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem – ΝΙΚΗΤΗΣ
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Καλύτερο Σύγχρονο Κάντρι Άλμπουμ
Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline vs the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken – ΝΙΚΗΤΗΣ
Miranda Lambert – Postcards from Texas
Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – ΝΙΚΗΤΗΣ
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Olivia Dean – ΝΙΚΗΤΗΣ
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία
Chappell Roan: The Subway
Justin Bieber: Daisies
Lady Gaga: Disease
Lola Young: Messy – WINNER
Sabrina Carpenter: Manchild
Καλύτερο Rap Άλμπουμ
Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX – WINNER
Tyler, the Creator – Chromakopia
Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra – WINNER
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal
Καλύτερη Rap Ερμηνεία
Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – WINNER
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – WINNER
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Καλύτερο Rap Τραγούδι
Doechii – Anxiety
Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
GloRilla – TGIF
Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – WINNER
Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – WINNER
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – APT.
SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
Givēon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – Mutt – WINNER
Καλύτερο Rock Άλμπουμ
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough – WINNER
Yungblud – Idols
Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ
FKA twigs – Eusexua – WINNER
Fred Again – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
Καλύτερη Rock Ερμηνεία
Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Hayley Williams – Mirtazapine
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – WINNER
Καλύτερο Ηχητικό Βιβλίο, Αφήγησης και Storytelling
Dalai Lama: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama – WINNER
Fab Morvan: You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli
Kathy Garver: Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story
Ketanji Brown Jackson: Lovely One: A Memoir
Trevor Noah: Into the Uncut Grass
Καλύτερη Metal Ερμηνεία
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds – WINNER
Καλύτερη R&B Ερμηνεία
Justin Bieber – Yukon
Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
Kehlani – Folded – WINNER
Leon Thomas – Mutt
Summer Walker – Heart of a Woman
Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία
Durand Bernarr – Here We Are
Lalah Hathaway – Uptown
Ledisi – Love You Too
SZA – Crybaby
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – WINNER
Καλύτερο R&B Τραγούδι
Kehlani – Folded – WINNER
Summer Walker – Heart of a Woman
Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends
Durand Bernarr – Overqualified
Leon Thomas – Yes It Is
Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ
Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World – WINNER
Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ
Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Margo Price – Hard Headed Woman
Zach Top – Ain’t In It for My Health – WINNER
Καλύτερη Global Music Ερμηνεία
Bad Bunny – EoO – WINNER
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Angélique Kidjo – Jerusalema
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
Shakti – Shrini’s Dream (live)
Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)
Καλύτερο Rock Τραγούδι
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – WINNER
Sleep Token – Caramel
Hayley Williams – Glu
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Zombie
Καλύτερο Country Τραγούδι
Tyler Childers – Bitin’ List – WINNER
Shaboozey – Good News
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing
Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία
Bon Iver – Everything is Peaceful Love
The Cure – Alone – WINNER
Turnstile – Seein’ Stars
Wet Leg – Mangetout
Hayley Williams – Parachute
Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα
A Complete Unknown
F1 The Album
Kpop Demon Hunters
Sinners – WINNER
Wicked
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
Sabrina Carpenter – Manchild
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety – WINNER
OK Go – Love
Sade – Young Lion
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)
Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – WINNER
Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)
Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)
Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)
Rod Wave – Sinners (From Sinners)
Καλύτερο Folk Άλμπουμ
Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
Patty Griffin – Crown of Roses
I’m With Her – Wild and Clear and Blue – WINNER
Jason Isbell – Foxes in the Snow
Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)
Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση
Disclosure & Anderson Paak – No Cap
Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer – WINNER
Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία
Burna Boy – Love
Davido ft Omah Lay – With You
Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat
Tyla – PUSH 2 START – WINNER
Καλύτερη Jazz Ερμηνεία
Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – WINNER
Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)
Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία
Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture
Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – WINNER
Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro
Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements
Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ
Bill Burr – Drop Dead Years
Sarah Silverman – PostMortem
Ali Wong – Single Lady
Jamie Foxx – What Had Happened Was…
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – WINNER
Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία
Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me
JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
Kendrick Lamar with SZA – luther – WINNER
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME
Παραγωγός της Χρονιάς
Dan Auerbach
Cirkut – WINNER
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Στιχουργός της Χρονιάς
Amy Allen – WINNER
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr
Laura Veltz