Βραβεία Grammy: H λίστα με τους νικητές – Το ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ και η επιστροφή του Μπίμπερ μετά από 4 χρόνια απουσίας

Τα βραβεία Grammy 2026 απέδειξαν για ακόμη μία χρονιά γιατί θεωρούνται ο κορυφαίος θεσμός της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Η 68η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον κωμικό, Τρέβορ Νόα, για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Στις υποψηφιότητες κυριάρχησε ο Κέντρικ Λαμάρ με εννέα, ενώ ακολούθησαν η Lady Gaga, ο Τζακ Αντόνοφ και ο Σέρκεν Κιρκούτ με επτά. Από κοντά, ο Μπαντ Μπάνι, ο Λέον Τόμας, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Σέρμπαν Γκενέα συγκέντρωσαν από έξι. Στη μάχη για το βραβείο «άλμπουμ της χρονιάς» αναμετρήθηκαν οι Κέντρικ Λαμάρ, Λέιντι Γκάγκα, Μπαντ Μπάνι και Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέναντι στους Τζάστιν Μπίμπερ, Κλιπς, Λέον Τόμας και Τάιλερ, ο Κριέιτορ.

Μεγάλος ανταγωνισμός υπήρξε και στην κατηγορία «καλύτερος νέος καλλιτέχνης» με υποψηφιότητες για την Ολίβια Ντιν, τις Κατς Άι, την Άντισον Ρέι, τον Σόμπρ, τους Μαρία, τον Λέον Τόμας, τον Άλεξ Γουόρεν και τη Λόλα Γιανγκ. Στο «τραγούδι της χρονιάς» ξεχώρισαν τα «Αμπρακαντάμπρα» της Lady Gaga, «Έι Πι Τι» της Ροζέ και του Μπρούνο Μαρς, «Μάντσαϊλντ» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, «Γκόλντεν» από το «Κέι Ποπ Ντίμον Χάντερς», «Ντι Τι Εμ Εφ» του Bad Bunny, «Άνξαϊετι» της Ντόουτσι, «Λούθερ» του Κέντρικ Λαμάρ με τη Σίζα και «Γουάιλντφλάουερ» της Μπίλι Άιλις.

Η φετινή διοργάνωση έφερε και δύο νέες κατηγορίες, «καλύτερο παραδοσιακό άλμπουμ κάντρι» και «καλύτερο εξώφυλλο άλμπουμ». Στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, οι Κλιπς, ο Φάρελ Γουίλιαμς και ο Τάιλερ, ο Κριέιτορ, ενώ υπήρξε και ειδικό μέρος με τους οκτώ υποψήφιους της κατηγορίας «καλύτερος νέος καλλιτέχνης».

To ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ

Ο Κέντρικ Λαμάρ πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ στα βραβεία Grammy 2026. Εκτός από το βραβείο Καλύτερου Rap Άλμπουμ για το «GNX», τιμήθηκε και με το βραβείο Ηχογράφησης της Χρονιάς για το τραγούδι «Luther», σε συνεργασία με τη SZA. Με αυτές τις διακρίσεις, ολοκλήρωσε τη βραδιά ως ο πιο βραβευμένος καλλιτέχνης της hip-hop στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας τον Jay-Z και φτάνοντας συνολικά τα 27 βραβεία Grammy.

H επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ μετά από 4 χρόνια απουσίας

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή των βραβείων Grammy, μετά από 4 χρόνια απουσίας. Η προηγούμενη εμφάνισή του στην τελετή ήταν το 2022, όταν είχε τραγουδήσει το «Peaches» μαζί με τον Γκίβιον και τον Ντάνιελ Σίζαρ.

Αυτή τη φορά, μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Swag», ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να ερμηνεύσει τραγούδια του, ενώ παράλληλα διεκδικούσε τέσσερα βραβεία στη φετινή απονομή: άλμπουμ της χρονιάς και καλύτερο ποπ άλμπουμ με φωνητικά για το «Swag», καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία για το «Daisies» και καλύτερη R&B Ερμηνεία για το «Yukon».

Η λίστα με τους νικητές

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny: DTMF

Billie Eilish: Wildflower

Chappell Roan: The Subway

Doechii: Anxiety

Kendrick Lamar & SZA: Luther – ΝΙΚΗΤΗΣ

Lady Gaga: Abracadabra

Rosé & Bruno Mars: Apt.

Sabrina Carpenter: Manchild

Τραγούδι της Χρονιάς

Bad Bunny: DTMF

Billie Eilish: Wildflower – ΝΙΚΗΤΗΣ

Doechii: Anxiety

Huntr/x: “Golden”

Kendrick Lamar & SZA: Luther

Lady Gaga: Abracadabra

Rosé & Bruno Mars APT

Sabrina Carpenter: Manchild

Καλύτερο Σύγχρονο Κάντρι Άλμπουμ

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline vs the Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken – ΝΙΚΗΤΗΣ

Miranda Lambert – Postcards from Texas

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – ΝΙΚΗΤΗΣ

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin – Mixteip

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean – ΝΙΚΗΤΗΣ

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

Chappell Roan: The Subway

Justin Bieber: Daisies

Lady Gaga: Disease

Lola Young: Messy – WINNER

Sabrina Carpenter: Manchild

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Clipse – Let God Sort Em Out

Glorilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX – WINNER

Tyler, the Creator – Chromakopia

Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra – WINNER

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

Καλύτερη Rap Ερμηνεία

Cardi B – Outside

Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – WINNER

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)

Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)

Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – WINNER

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Καλύτερο Rap Τραγούδι

Doechii – Anxiety

Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing

Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

GloRilla – TGIF

Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – WINNER

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – WINNER

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – APT.

SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Givēon – Beloved

Coco Jones – Why Not More?

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Leon Thomas – Mutt – WINNER

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough – WINNER

Yungblud – Idols

Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua – WINNER

Fred Again – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale

Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Hayley Williams – Mirtazapine

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – WINNER

Καλύτερο Ηχητικό Βιβλίο, Αφήγησης και Storytelling

Dalai Lama: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama – WINNER

Fab Morvan: You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli

Kathy Garver: Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story

Ketanji Brown Jackson: Lovely One: A Memoir

Trevor Noah: Into the Uncut Grass

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – Birds – WINNER

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Justin Bieber – Yukon

Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)

Kehlani – Folded – WINNER

Leon Thomas – Mutt

Summer Walker – Heart of a Woman

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – Uptown

Ledisi – Love You Too

SZA – Crybaby

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – WINNER

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Kehlani – Folded – WINNER

Summer Walker – Heart of a Woman

Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Leon Thomas – Yes It Is

Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

Bon Iver – Sable, Fable

The Cure – Songs of a Lost World – WINNER

Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

Charley Crockett – Dollar a Day

Lukas Nelson – American Romance

Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

Margo Price – Hard Headed Woman

Zach Top – Ain’t In It for My Health – WINNER

Καλύτερη Global Music Ερμηνεία

Bad Bunny – EoO – WINNER

Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

Angélique Kidjo – Jerusalema

Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?

Shakti – Shrini’s Dream (live)

Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – WINNER

Sleep Token – Caramel

Hayley Williams – Glu

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

Καλύτερο Country Τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List – WINNER

Shaboozey – Good News

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing

Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία

Bon Iver – Everything is Peaceful Love

The Cure – Alone – WINNER

Turnstile – Seein’ Stars

Wet Leg – Mangetout

Hayley Williams – Parachute

Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα

A Complete Unknown

F1 The Album

Kpop Demon Hunters

Sinners – WINNER

Wicked

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Sabrina Carpenter – Manchild

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety – WINNER

OK Go – Love

Sade – Young Lion

Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)

Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – WINNER

Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)

Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)

Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)

Rod Wave – Sinners (From Sinners)

Καλύτερο Folk Άλμπουμ

Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow

Patty Griffin – Crown of Roses

I’m With Her – Wild and Clear and Blue – WINNER

Jason Isbell – Foxes in the Snow

Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)

Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση

Disclosure & Anderson Paak – No Cap

Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer – WINNER

Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία

Burna Boy – Love

Davido ft Omah Lay – With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat

Tyla – PUSH 2 START – WINNER

Καλύτερη Jazz Ερμηνεία

Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – WINNER

Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True

Michael Mayo – Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία

Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture

Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – WINNER

Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro

Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds

Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

Bill Burr – Drop Dead Years

Sarah Silverman – PostMortem

Ali Wong – Single Lady

Jamie Foxx – What Had Happened Was…

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – WINNER

Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία

Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me

JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar with SZA – luther – WINNER

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME

Παραγωγός της Χρονιάς

Dan Auerbach

Cirkut – WINNER

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Στιχουργός της Χρονιάς

Amy Allen – WINNER

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr

Laura Veltz