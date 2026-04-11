Έρχεται στην Αθήνα ο Μακρόν: Επίσημη επίσκεψη στις 24 και 25 Απριλίου
ΓΤ Πρωθυπουργού
THESTIVAL TEAM
Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
- Πρώτη Ανάσταση: Εντυπωσίασε και φέτος το σπάσιμο των μπότηδων στην Κέρκυρα – Δείτε βίντεο
- Αγρίνιο: Τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία της πόλης έκαναν τη νύχτα μέρα την Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε βίντεο
- Σπύρος Πούλης: Κάνουν μια σειρά στην τηλεόραση και κουράζονται λέει, ψωνίζονται ξαφνικά, γελάω πάρα πολύ μαζί τους