Επίθεση του Ισραήλ στην Ισπανία που ανοίγει πρεσβεία στην Τεχεράνη: “Χωρίς ντροπή πηγαίνει χέρι-χέρι με το Ιράν”

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ προκάλεσε η ανακοίνωση του Ισπανού ομολόγου του ότι θα ανοίξει εκ νέου η ισπανική πρεσβεία στην Τεχεράνη.

«Το τρομοκρατικό κράτος του Ιράν ξεκινά εκ νέου τις εκτελέσεις πολιτών, διαδηλωτών και αντιφρονούντων. Η Ισπανία ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη. Χέρι-χέρι, χωρίς ντροπή. Η ξεφτίλα του αιώνα», έγραψε στο Χ ο Γκιντεόν Σαρ.

Την πρόθεση της Ισπανίας να ανοίξει εκ νέου την πρεσβεία της στο Ιράν για να «συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια για ειρήνη», ανακοίνωσε ο ΥΠΕΞ της χώρας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Όπως είπε, «έδωσα εντολή στον πρεσβευτή μας στην Τεχεράνη να επιστρέψει».

Μιλώντας, δε, για τις χθεσινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, είπε «χθες είδαμε πώς το Ισραήλ, παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός και παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, έριξε εκατοντάδες βόμβες στον Λίβανο».

