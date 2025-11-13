MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι στο μέτωπο της Ζαπορίζια για να ανεβάσει το ηθικό των στρατιωτών – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό κέρδη.

O Ζελένσκι συναντήθηκε με τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς που υπερασπίζονται την περιοχή του Στεπνοχίρσκ και τους απένειμε μετάλλια, ευχαριστώντας τους για «την προστασία του κράτους, της εδαφικής μας ακεραιότητας και την αμοιβαία σας υποστήριξη».

«Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ», επεσήμανε ακόμα ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος ανήρτησε και σχετικό βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Η περιοχή αυτή ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος Ουκρανία

