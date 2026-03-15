Επικοινωνία Στάρμερ – Τραμπ για τη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη ανοίγματος του Στενού του Χορμούζ για τον τερματισμό της διαταρραχής στην παγκόσμια ναυτιλία, γνωστοποίησε σήμερα το βράδυ μια εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στάρμερ συνομίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο αυτούς ηγέτες να συζητούν τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος του Στενού στη διεθνή ναυτιλία, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Ο Στάρμερ και ο Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

