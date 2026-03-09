Έντεκα χώρες ζήτησαν βοήθεια από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones, λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει λάβει 11 αιτήματα από χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν όπως επίσης και ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση.

«Επίσης εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από την δική μας πλευρά στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και άλλων παρόμοιων προκλήσεων», δήλωσε σήμερα ο Ζελέσνκι μετά από συνάντηση που είχε με υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ορισμένα αιτήματα έχουν ήδη απαντηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη», ανέφερε.