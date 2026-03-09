MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Εμανουέλ Μακρόν: Μετά την Κύπρο, ο πρόεδρος της Γαλλίας μεταβαίνει στη Σούδα

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Στη Σούδα θα μεταβεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που αναμένεται ότι θα βρεθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης.

Στη Σούδα θα βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που θα υποδεχθεί τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Από τη Σούδα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα πετάξει εκ νέου με ελικόπτερο για το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, για όπου, όπως έχει ήδη προαναγγείλει, θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση, πριν επιστρέψει στο Παρίσι.

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν γίνεται μετά την τριμερή συνάντησή του με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

